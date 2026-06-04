وفاة حاج ليبي في مدينة «مكة المكرمة»

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا وفاة الحاج فتحي الحصادي، أحد حجاج مدينة درنة من المجموعة رقم (635)، أثناء وجوده في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أن صلاة الجنازة ستُقام على الفقيد في الحرم المكي، على أن يُوارى الثرى في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة.

وأعربت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا ويُعد الدفن في مكة المكرمة أمنيةً يتمناها كثيرٌ من المسلمين حول العالم، فيما تشهد مواسم الحج سنويًا حالات وفاة طبيعية بين بعض الحجاج نتيجة التقدم في السن أو ظروف صحية مختلفة، وسط متابعة مستمرة من بعثات الحج والجهات المختصة لتقديم الرعاية والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.