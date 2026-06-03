وفاة حفيدة «عمر المختار» بعد صراعٍ مع المرض

توفيت الحاجة سليمة سالم محمد المختار، حفيدة القائد الليبي التاريخي المجاهد عمر المختار، المعروف بلقب “شيخ الشهداء”، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأثار نبأ وفاتها حالة من الحزن في الأوساط الليبية، نظرًا لارتباط اسمها بإرث أحد أبرز رموز المقاومة في التاريخ الليبي الحديث، والذي ارتبط اسمه بالنضال ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا.

ويُعد المجاهد عمر المختار من أبرز الشخصيات التاريخية في ليبيا، حيث وُلد عام 1858 في منطقة البطنان بشرق البلاد، وتلقى تعليمه في الزوايا السنوسية التي شكلت مراكز علمية ودعوية في تلك الحقبة.

وبرز المختار كقائد للمقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي الذي بدأ غزوه لليبيا عام 1911، وقاد عمليات المقاومة في منطقة الجبل الأخضر لسنوات طويلة، معتمدًا على أسلوب حرب العصابات في مواجهة جيش استعماري متفوق عسكريًا.

واستمرت مقاومته قرابة 20 عامًا، قبل أن يتم أسره عام 1931، ليُحاكم ويُعدم شنقًا في مدينة سلوق (سلوگ) وهو في الثالثة والسبعين من عمره، ليبقى منذ ذلك الحين رمزًا عالميًا للصمود والكفاح ضد الاستعمار، ويُلقب بـ“أسد الصحراء” و“شيخ الشهداء”.

ويحتل اسم عمر المختار مكانة بارزة في الذاكرة الوطنية الليبية والعربية، باعتباره أحد أبرز قادة المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي، ورمزًا تاريخيًا للصمود والنضال. ويُستحضر اسمه في المناسبات الوطنية والدراسات التاريخية كأحد أهم رموز الكفاح في شمال إفريقيا خلال القرن العشرين.