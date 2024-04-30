وفاة «خالد» نجل رئيس مجلس النواب في القاهرة

توفي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، خالد نجل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال ديوان مجلس النواب في بيان: “يتقدم رئيس الديوان بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى رئيس المجلس في وفاة ابنه، داعين الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته”.

ونعى المركز الإعلامي للمجلس الراحل وقال في بيان “بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة نجل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وقدم المكتب “تعازي رئيس المركز الإعلامي إلى رئيس مجلس النواب، وموظفي المركز إلى عائلة الفقيد”.