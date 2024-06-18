وفاة خامسة بين الحجاج الليبيين

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، أمس الاثنين، وفاة أحد الحجاج الليبيين خلال وقوفه على صعيد جبل عرفات.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن الحاج المتوفي يدعى “‏صالح محمد إبراهيم الحويل”، وهو من حجاج مدينة الخمس، مشيرةً إلى أنه سيتم الصلاة عليه في الحرم المكي بعد الانتهاء من إتمام إجراءات الدفن.

وتقدمت بعثة الحج الليبية بكامل إدارتها وأعضائها، بخالص تعازيها لذويه، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل منه حجه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتعد حالة الوفاة هذه هي الحالة الخامسة بين الحجاج، حيث سبق وأعلنت الهيئة عن وفاة أربعة حجاج آخرين أغلبهم على صعيد جبل عرفات.