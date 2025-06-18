وفاة سيدة وإصابة آخرين بسقوط سور على منزل في زاوية الدهماني

توفيت سيدة وأصيب شخصان آخران إثر سقوط سور على منزل في منطقة زاوية الدهماني، بسبب أعمال صيانة جارية في محيط الموقع، وفق ما أفادت به هيئة السلامة الوطنية.

وفور تلقي البلاغ، باشرت فرق الهيئة عمليات الإنقاذ، حيث توجهت فرق من أقسام جامعة، الهاني، الميناء، وعين زارة، بدعم من مركز الدعم والإسناد، إلى مكان الحادث بإشراف مباشر من مدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية، اللواء ثائر الشهاوي.

وشرعت الفرق المتخصصة شرعت في إزالة الركام بحذر شديد حفاظًا على سلامة العالقين، وتمكنت من انتشال ثلاثة أشخاص، أحدهم توفي في موقع الحادث، بينما نُقل الآخران إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية استمرار جهودها في الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وحماية الأرواح.