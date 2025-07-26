وفاة شابة في زوارة بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

توفيت الشابة الليبية حياة خليفة نانيس في مدينة زوارة، إثر تعرّضها لنوبة حادة من ضيق التنفس، في ظروف يُعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة كانا من العوامل المؤثرة في تدهور حالتها الصحية.

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى مراسل “عين ليبيا” في المدينة، فإن الفقيدة كانت تعتمد على جهاز لتنظيم ضربات القلب يعمل ببطارية قابلة للشحن، وقد تعذّر تشغيله نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل مفاجئ. وتم نقلها إلى المستشفى وهي في وضع حرج، لكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، وسط دعوات إلى إعادة تقييم جاهزية البنية التحتية في المدن الليبية، لا سيما في ظل تكرار الانقطاعات المزمنة للكهرباء وتأثيرها المباشر على أصحاب الحالات الصحية الحرجة.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على التحديات التي تواجهها منظومة الخدمات العامة في ليبيا، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحسين الإمدادات الكهربائية وضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطبية المنزلية الحيوية.