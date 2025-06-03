وفاة شاب سوداني أثناء إصلاح شاحنة في صحراء الكفرة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة عن وفاة شاب سوداني يبلغ من العمر 26 عامًا إثر إصابته أثناء قيامه بأعمال إصلاح شاحنة في عمق الصحراء، على بعد 170 كيلومترًا جنوب مدينة الكفرة.

وبحسب الجهاز، وصل فريق الإسعاف إلى موقع الحادث ليلة البارحة، لكنه وجد المتوفى فاضل رشيد النور متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في الكفرة.

ووجّه الجهاز تعازيه لأسرة الفقيد، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي 31 مايو الفائت، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة عن وقوع حادث تصادم مروع على الطريق العام شمال المدينة، أسفر عن وفاة 12 شخصًا من الجنسية السودانية، بينهم نساء وأطفال، وإصابة شخصين بجروح متفاوتة.

وذكر الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نوع “اسكيوا” مع شاحنة كبيرة على بعد 90 كيلومترًا شمال الكفرة. فور تلقي البلاغ، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح في المدينة.

يُشار إلى أن مدينة الكفرة تشهد توافدًا كبيرًا للاجئين السودانيين الفارين من النزاع في بلادهم، مما يزيد من الضغط على الخدمات الصحية والطوارئ في المنطقة.

وهذه الحادثة تأتي بعد أيام من اكتشاف مقبرة جماعية في صحراء الكفرة، تضم جثثًا لمهاجرين غير نظاميين، مما يسلط الضوء على التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه المدينة.