وفاة الشاعر والصحفي السوداني فضل الله محمد

السودان تودع الشاعر فضل الله محمد. [إنترنت]

توفي الصحفي والشاعر السوداني، فضل الله محمد، يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، إثر وعكة صحية.

وكان فضل الله محمد نُقل قبل يومين إلى مستشفى ”فضيل“ في الخرطوم، إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها، قبل إعلان وفاته يوم الأحد.

وبرز نجم الراحل فضل الله محمد فيما عرف بـ ”الأكتوبريات“ إبان ثورة السودانيين في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1964، وارتبط اسمه بثورة أكتوبر لأعماله الشعرية المؤرخة لها، ولا يزال السودانيون يرددون له: ”شهر 10 حبابو عشرة“، و“المجد للآلاف“.

وشكل الراحل ثنائية فنية مع الموسيقار محمد الأمين، في أغنيات عديدة منها ”الجريدة“، و“زاد الشجون“، و“قلنا ما ممكن تسافر“، وكثير من الأعمال الشهيرة.

ولد الراحل في مدينة ود مدني جنوب العاصمة السودانية الخرطوم في 25 كانون الأول/ديسمبر 1944، وتخرج من كلية القانون في جامعة الخرطوم عام 1968.

يقول عنه الفنان محمد الأمين، إنه من أفضل الشعراء الذين تعامل معهم، وأضاف لـ ”إرم نيوز“، أنه دائمًا يسعى لكلمات فضل الله محمد ويحثه على الكتابة له.

وشغل فضل الله محمد رئيس المجلس الأربعيني لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم حينما كان طالبًا، كما شغل لاحقًا منصب الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، وترأس تحرير عدد من الصحف السياسية السودانية.