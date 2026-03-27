وفاة شخصين بـ«حادث مأساوي» في طرابلس

توفي شخصان وأُصيب ثالث اليوم، الجمعة 27 مارس 2026، إثر انقلاب مركبة بطريق المطار، تحديدًا عند جسر الفروسية في الاتجاه المؤدي إلى المطار، نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على المركبة.

وعلى الفور، انتقلت دوريات قسم مرور أبوسليم، رفقة عضو من وحدة التصوير الجنائي، إلى موقع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن السرعة الزائدة تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد الأرواح، داعية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ‏مديرية أمن طرابلس وفاة شخص في حادث مروري مروع وقع على الطريق السريع عند جسر زناتة في اتجاه الشرق، نتيجة السرعة المفرطة التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته واصطدامه بإحدى الأشجار.

مقتل الشاب سراج شلادي إثر تعرضه لإطلاق نار في الزاوية

أفادت صحيفة المرصد الليبية بمقتل الشاب سراج شلادي، بعد تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة على طريق المطرد بمدينة الزاوية.

وتمكن المسلحون من الفرار فور الحادث، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لتحديد المسؤولين وملاحقتهم، وسط دعوات لضبط الأمن وحماية المدنيين من أعمال العنف المسلح.