وفاة شخصين وإصابة العشرات بانهيار منازل جراء الأمطار في سبها

أدت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت مدينة سبها، السبت، لوفاة شخصين وإصابة العشرات جراء انهيار عدة منازل.

وذكر مركز سبها الطبي على صفحته فيسبوك أنه “ورد عدد من الإصابات الخطيرة نتيجة الانهيار، منها حالة كسر بالحوض، وعدد 14 إصابة”.

وأضاف المركز، سجلت عيادات المركز الطبي “حالة وفاة لشاب تعرض لصعقة كهربائية بسبب ملامسته لأسلاك كهربائية مكشوفة نتيجة الأمطار الغزيرة”.

ودعا لتوخي الحذر واتباع الإرشادات المتعلقة بالسلامة وعدم السباحة في البرك والمستنقعات وملامسة الكوابل الكهربائية.

ولاحقا تم إعلان حالة الطوارئ في مركز سبها الطبي بسبب تعرضه للغرق.

أُعلان حالة الطوارئ في مدينة سبها بعد هطول أمطار غير مسبوقة تسببت في فيضانات شديدة في الطرق والمنازل، مع ارتفاع منسوب المياه داخل مركز سبها الطبي.

نسال الله السلامة 🤲 pic.twitter.com/HpJ08F9zVp — Fatnassi bello 🇹🇳🇵🇸🇩🇿 (@belloFatnassi) September 15, 2024

وأكد المجلس البلدي في سبها تسجيل حالتي وفاة و33 إصابة،وفقا لآخر التحديثات التي نشرها على صفحته الرسمية، كمادعا المواطنين المتضررين جراء الأمطار لقصد مدرسة الوحدة بمحلة الجديد، إذ تم اعتمادها مقرا لايواء العائلات المتضررة.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر غرق عدة شوارع نتيجة ارتفاع منسوب المياه لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن انهيار 3 منازل على رؤوس ساكنيها، إضافة لغرق مركز سبها الطبي، ومستشفى 2مارس، وانقطاع الكهرباء في المدينة.

وكان دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية السكان للابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مع توقعات بسقوط أمطار رعدية.