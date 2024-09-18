وفاة شخص بإحدى برك السيول في غات

توفي شخص في منطقة غات جراء سباحته في إحدى تجمعات برك المياه الناتجة عن السيول وهطول الأمطار.

وأكد الناطق باسم غرفة طوارئ غات حسن عثمان عيسى، لصحيفة الأنباء الليبية، “أن الوضع في المدينة سيء للغاية، فالطريق مقطوعة ما بين تهالا وغات، إضافة إلى انقطاعات عديدة في بعض الطرق الأخرى بالمنطقة”.

وأضاف “أن المنطقة تشهد ضعفًا في الخدمات الطبية بسبب نقص في الكوادر الطبية والمعدات، خاصة أمصال العقارب والتي تعاني من نقصه حاليا تهالا بالأخص، بعد تسجيلها عدة حالات لسع عقارب والتي تكثر بعد هطول الأمطار”.

وقال عيسى: “بالنسبة إلى وضع الكهرباء في المدينة فهو مستقر حاليا غير أنه مهدد بالانقطاع في حال هطلت الأمطار بغزارة مرة أخرى، ورغم مطالباتنا العديدة إلا أن الكهرباء في المدينة، والمنطقة تعاني وتم إمدادنا فقط بمعالجات مؤقتة”.

ولفت “إلى أن المخازن في المدينة شبه فارغة في حال تعرضنا إلى أي عطل فسنتعرض إلى الظلام تام”.