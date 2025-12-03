وفاة شخص بحادث سير «مروّع» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب مركبة في منطقة تحويرة البيفي، وباشرت دوريات المرور السريع ووحدة التصوير الجنائي تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.

وذكرت المديرية أن تخفيف السرعة عند المنعطفات والالتزام بالسرعات القانونية يسهم في الحد من حوادث فقدان السيطرة والانقلابات المرورية، ويمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل الخسائر البشرية والمادية.

ويتزامن هذا الحادث مع ارتفاع مستوى التحذيرات الصادرة عن الأجهزة المرورية في ليبيا بسبب زيادة حوادث الانقلاب خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصًا في الطرق السريعة التي تشهد حركة مرورية متزايدة نتيجة توسع النشاط التجاري والتنقّل بين المدن.

وتسجل ليبيا سنويًا أعدادًا مرتفعة من حوادث السير مقارنة بدول المنطقة، ويمثل التزام الإرشادات المرورية تحديًا مستمرًا للأجهزة الأمنية منذ سنوات، وارتبطت أغلب الحوادث بعوامل تتعلق بالسرعة وعدم جاهزية بعض الطرق وضعف ثقافة السلامة المرورية.