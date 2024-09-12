وفاة شخص غرقًا بإحدى البرك التي شكلتها السيول

أعلنت مديرية أمن الشاطئ، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، “وفاة شخص غرقا، في منطقة “ونزريك”، نتيجة السباحة في إحدى البرك التي شكلتها السيول”.

وقال مدير أمن الشاطئ، اللواء صلاح الدين السنوسي، لصحيفة الأنباء الليبية، “إن الشخص المتوفي علق أثناء السباحة في إحدى البرك في الوحل والطمي المتكون نتيجة جرفه من مياه السيول وتوفي في تلك الأثناء”.

وناشد مدير أمن الشاطئ، “كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتفاف للمتضررين نتيجة هذه السيول التي ضربت منطقة المنصورة، وما جاورها من مناطق، وأدت إلى خسائر مادية فادحة أجبرت ما يقرب عن 200 أسرة من البقاء في العراء حاليا دون مساعدات وإيواء، بعد أن تضررت منازلهم وهدم بعضها، في مناطق (الزقوبةـ تمسانـ أدري)، بالإضافة إلى خسائر في مواشي بعض المواطنين”.

وشدد السنوسي، “على كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أمكان مجرى السيول والوديان، نظرا للتقلبات الجوية التي يشدها الجنوب مؤخرا بشكل غير مسبوق خاصة في هذا الوقت من الفصول”.