وفاة شخص وإصابات خطيرة بـ«حادث مروري»

شهد الطريق الرابط بين وازن والغزايا حادث سير مروع أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات وُصفت بالحرجة، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأوضح الجهاز أن فرق الإسعاف والطوارئ في وازن تدخلت بشكل فوري في موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى نالوت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن فرق التدخل السريع واصلت عملها في الموقع لضمان إخلاء المصابين والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.

وبحسب المعطيات الأولية، تسبب الحادث في خسائر بشرية مباشرة، فيما لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية حول أسباب وقوعه أو ظروفه، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

ويُعد الطريق الرابط بين وازن والغزايا من الطرق التي تشهد بين الحين والآخر حوادث مرورية، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرقات السريعة أو غير المجهزة بالكامل.

هذا وتشهد عدة طرق في ليبيا حوادث سير متكررة نتيجة عوامل متعددة تشمل السرعة الزائدة، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، إضافة إلى غياب الالتزام الكامل بقواعد السلامة المرورية.

وتؤكد الجهات الإسعافية بشكل مستمر على أهمية تعزيز الوعي المروري لتقليل عدد الحوادث والخسائر البشرية.