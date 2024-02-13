وفاة شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في نيويورك

في سياق تزايد معدلات الجريمة والقتل في الولايات الأمريكية، توفي شخص وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع في مترو أنفاق نيويورك.

وبحسب ما أعلنت مديرية الإطفاء في المدينة الأميركية، أصيب ستّة أشخاص بالرصاص، في الحادثة، فيما ذكرت تقارير محلية أن أحد المصابين توفي نتيجة حالته الحرجة.

فيما أفادت صحيفة “نيويورك بوست”، بمقتل فتاة في إطلاق للنار داخل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية، مضيفة: إن الجرحى كانوا مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، والقتيلة أصيبت بطلق ناري في رأسها.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أن مسلّحاً أو اثنين أطلقوا النار على ركّاب كانوا ينتظرون القطار على رصيف محطة للمترو في حيّ برونكس في نيويورك.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن الشرطة أنّ أحد الجرحى توفي في المسشفى متأثراً بإصابته، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

يذكر أن حيّ برونكس الواقع في شمال نيويورك هو أفقر أحياء المدينة البالغ عدد سكّانها 8,5 مليون نسمة.

هذا وتكررت حوادث القتل وإطلاق النار في الولايات الأمريكية مؤخرا، وسط فرض سلطات نيويورك قيوداً مشددة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة.