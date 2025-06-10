وفاة شخص وإصابة آخر بحادث سير مروّع في طرابلس

شهدت منطقة حي الأندلس صباح اليوم، حادث سير مروّع أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة، وذلك بالقرب من مصحة الفردوس.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، باشرت فرق المرور بالحي التحقيقات الأولية لتحديد ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، جدد مكتب شؤون المرور دعوته لكافة السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية واحترام قواعد المرور، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأسبقية، حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق.

هذا وتُعدّ منطقة حي الأندلس في طرابلس من أكثر المناطق الحيوية حركةً مرورية، وتشهد كثافة ملحوظة في حركة المركبات، خاصة في الفترات الصباحية، وقد سجّلت تقارير سابقة لمكتب شؤون المرور في طرابلس وقوع عدة حوادث مرورية في محيط المصحات والطرق السريعة بالمنطقة، يعود معظمها إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير.

وتأتي الحوادث المتكررة في ظل تحذيرات مستمرة من مديرية الأمن حول مخاطر التهور في القيادة، خصوصًا في المناطق القريبة من المؤسسات الطبية والتعليمية، حيث تزداد احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة.