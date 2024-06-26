وفاة طفلة في طبرق جراء التعذيب

وصل إلى مركز طبرق الطبي جثمان الطفلة، أسيل طارق المبروك، ستة أعوام، التي وافتها المنية بعد تعرضها للتعذيب.

ونقلت بوابة الوسط عن مصادر طبية وأمنية، إنه جرى التحفظ على جثمان الطفلة وإبلاغ الجهات المختصة، قبل عرضه على الطب الشرعي.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الطفلة تعرضت للضرب المبرح في أجزاء متفرقة، وهناك كسور وكدمات وآثار كي في أنحاء الجسم، كما أن الفحص أظهر تعرضها لاختناق أدى إلى نقص في كميات الأكسجين بجسدها وإصابتها بصدمة عصبية أودت بحياتها.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية استدعت والد ووالدة الطفلة وأشقاءها، إضافة إلى زوجة أبيها، واستمعت إلى أقوالهم دون التحفظ على أي منهم، ما أثار غضب الأم وعائلتها