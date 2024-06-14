وفاة طفل بسبب المجاعة في غزة

توفي طفل في قطاع غزة بسبب المجاعة والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 40 فلسطيني.

وذكرت مصادر طبية، “أن طفلا توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وكانت مصادر طبية أعلنت أن 50 طفلا يعانون من سوء التغذية والمجاعة، شمال قطاع غزة، كما قالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، إنه “تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفلا في قطاع غزة، وكارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق”.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال.

هذا ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.