وفاة طفل نتيجة اختناقه إثر حريق بمدينة درنة

أعلنت هيئة السلامة الوطنية فرع درنة، عن وفاة طفل إثر اختناقه نتيجة حريق شب في منزل أسرته بمنطقة شعبية غازي بالمدينة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تم إخماد الحريق فور وصول فرق الإطفاء، حيث عُثر على الطفل داخل المنزل متوفيًا نتيجة استنشاق الدخان.

وأفادت الهيئة بأنه خلال عمليات إخماد الحريق، تعرض أحد أعضاء الفريق، أيمن العمامي، لإصابات بحروق متوسطة في يده اليمنى، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.

اليوم الأحد 26-1-2025م تم أخماد حريق في منزل بشعبية غازي وعند وصول أعضاء هيئة السلامة الوطنية تبين وجود طفل داخل المنزل… تم النشر بواسطة ‏هيئة السلامة الوطنية قسم درنة‏ في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٥