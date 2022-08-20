وفاة طفل وإصابة آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار قذيفة في سبها

أعلن مركز سبها الطبي، أمس الجمعة، عن وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار قذيفة عليهم.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن قسم الحوادث استقبل الأطفال الثلاثة، وهم من عائلة واحدة، وبهم جروح خطيرة جراء الانفجار.

وأشار المركز إلى أن الطفل المتوفى فارق الحياة لدى وصوله المركز جراء إصابته البالغة.

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم المركز حليمة الماهري في تصريح صحفي، أن المركز استقبل ثلاثة أطفال مصابين إثر سقوط القذيفة أثناء لعبهم داخل منزل بمنطقة سكرة، مشيرة إلى وفاة طفل وإصابة طفل في الكتف وآخر في الوجه.