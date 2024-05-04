 وفاة عشرات الأشخاص في نيجيريا بسبب تفشي «مرض خطير»

توفي عشرات الأشخاص في ولاية أداماوا، شمال شرق نيجيريا ، بسبب تفشي مرض الحصبة.

وقال مفوض الصحة في الولاية، فيليكس تانغوامي، إن “السلطات الصحية في نيجيريا سجلت 42 حالة وفاة على الأقل في ولاية أداماوا، من بين نحو 200 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس”.

وأشار إلى أن “المرض انتشر في منطقتين، حيث وُزعت لقاحات الحصبة في هذه المناطق كما تحتوي الفرق الميدانية الوضع”.

يذكر أنه وحسب وكالة رويترز، فإن ” انعدام الأمن في العديد من ولايات شمال نيجيريا على رأس أسباب تعطل حملات التطعيم، مما يجعل الأطفال معرضين لخطر شديد”.

وتعد الحصبة فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء ويصيب الأطفال دون سن الخامسة في الغالب، ويمكن الوقاية منه عن طريق جرعتين من اللقاح.