وفاة «عصمت رشيد».. مطرب الزمن الجميل

نعت نقابة الفنانين في سوريا، مطرب الزمن الجميل، عصمت رشيد عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت النقابة في بيان لها: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عصمت رشيد نوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن “عصمت رشيد من مواليد مدينة دمشق لعام 1948، اشتهر كمغني وملحن في كل من مصر وسوريا، ومن أشهر أغانيه الشعيبة “كان عندي غزال”، و”ليه بتشكي يا دنيا من الورد”، و”راحوا فين”، دقوا ع الخشب، كفك يا جميل، وغيرها الكثير، كما شارك رشيد في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية، من بينها: “صيد الرجال” عام 1976، و”الفراري” عام 1997، عريس الهنا، السفينة، وغيرها.

وعُرف خلال مسيرته الفنية، بالتلحين إلى جانب الغناء، وتم تصنيفه في سوريا ومصر كمطرب وملحن من الدرجة الأولى، وهو عضو في جمعية المؤلفين والملحنين ومركزها القاهرة وباريس.