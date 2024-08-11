وفاة عملاق الصحافة العربية للأطفال «أحمد عمر»

توفي عملاق الصحافة العربية للأطفال، الأديب والصحفي المصري الكبير أحمد عمر، مؤسس “مجلة ماجد” الإماراتية للأطفال، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأحمد عمر هو شخصية بارزة في عالم الصحافة العربية، خاصة في مجال الصحافة الموجهة للأطفال، ولقد ترك بصمة واضحة في نفوس أجيال عديدة من الأطفال العرب، حيث كانت مجلة “ماجد” التي أسسها بمثابة نافذة على عالم من المعرفة والمتعة.

ولعبت “مجلة ماجد”، دوراً هاماً في تشكيل عقول وأفكار أجيال من الأطفال العرب، حيث قدمت لهم قصصاً ومقالات شيقة ومفيدة، كما سعت المجلة إلى نشر القيم النبيلة والمبادئ السليمة لدى الأطفال، وغرس حب القراءة والمعرفة في نفوسهم.

وبحسب موقع مملكة العلم، “أصبحت “مجلة ماجد” رمزاً للأطفال العرب، وتحولت إلى أيقونة في عالم الصحافة العربية الموجهة للأطفال”، مضيفة: “سوف يظل إرث أحمد عمر خالداً في قلوبنا، وسوف تستمر مجلة ماجد في تقديم محتوى مفيد للأطفال، تأسياً بمسيرته الحافلة بالإنجازات”.