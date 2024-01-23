وفاة قاصرين تونسيين في حاوية تبريد متجهة إلى أوروبا

توفي قاصران تونسيان بعد قضائهما 8 ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية، خلال محاولة هجرة غير قانونية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهاز الحماية المدنية التونسي اليوم “توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي”.

وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي قضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة “قبل ان ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود أدراجه إلى ميناء تونس”، مشيرا إلى أن الشخصين الآخرين فهما في “حالة مستقرة بالمستشفى”.

وتعتبر تونس نقطة انطلاق للمهاجرين من الجنسية التونسية ومن جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى السواحل الإيطالية، وأغلب محاولات الهجرة غير القانونية تتم بحرا على متن قوارب متهالكة فيما يتم بعضها من خلال التسلل إلى السفن التجارية التي تقل البضائع نحو الدول الأوروبية.

وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو في حدود 1,3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%.

ومطلع الأسبوع الفائت، أعلن جهاز خفر السواحل التونسي أن نحو أربعين مهاجرا تونسيا غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول بحرا إلى إيطاليا،