وفاة لاعب فلسطيني بغارة إسرائيلية على غزة

توفي مدافع نادي شباب جباليا، مصطفى شاهين عن عمر ناهز 28 عاما، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: “التحق شاهين بوالدته التي استشهدت في الرابع من ديسمبر 2023”.

وأضاف الاتحاد: “بدأ شاهين مسيرته مع نادي شباب جباليا الذي لم يمثل غيره، وهو يبلغ من العمر 12 عاما، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في عامه العشرين، ويصبح ركيزة أساسية في الفريق الذي أنهى موسمه الأخير في دوري الدرجة الممتازة في الترتيب الرابع، 2022/2023، قبل احتلاله المركز السادس في انطلاقة الموسم الماضي 2023/2024 الذي توقف نتيجة شن القوات الإسرائيلية حربا على فلسطين”.

وقال: “حصل شاهين على وصيف كأس غزة مع شباب جباليا بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام شباب خانيونس، بموسم 2014، كما حصل على وصيف دوري غزة خلف البطل خدمات رفح في عام 2019”.