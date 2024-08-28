وفاة لاعب كرة قدم بعد سقوطه في الملعب (فيديو)

أعلن نادي “ناسيونال الأوروغوياني” وفاة لاعبه، “خوان إيزكويردو”، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، والذي انهار على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز 27 عاما.

ونشر النادي بيانا، قال فيه “إن وفاة “إيزكويردو”، مؤلمة للغاية وتفجع قلوبنا، كل مشجع لـ”ناسيونال” حزين على هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها”.

هذا وخضع المدافع لعلاج طبي بمستشفى “ألبرت إينشتاين” في مدينة ساو باولو البرازيلية، منذ سقوطه في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور 16 خلال مباراة أمام فريق “ساو باولو” البرازيلي في كأس “ليبرتادوريس” للأندية في أمريكا الجنوبية، يوم الخميس الماضي.

وشارك “إيزكويردو” في مباراته الأولى “بالدوري الأورجواياني” الأول لكرة القدم مع فريق “أتلتيكو سيرو” في 2018، وانتقل إلى ناسيونال في 2022، ولعب معه 33 مباراة وسجل هدفين، وكان أحد أفضل لاعبي “ليفربول” المحلي في الموسم الذي حصد فيه الفريق لقب الدوري الأوروغوياني عام 2023، وهو الأول للنادي منذ أكثر من قرن، وعاد “إيزكويردو” إلى ناسيونال عام 2024.

انهيار “إيزكويردو” على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية