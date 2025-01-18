وفاة لاعب مصري شاب أثناء مشاركته في بطولة

توفي لاعب “الإسكواش” المصري محمد يحيى السباعي، جراء تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة “نادي بلاك بول” الرياضي.

ونعى الاتحاد المصري للإسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “ينعى الاتحاد المصري للإسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي”.

وأضاف البيان: “بناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول”.

هذا وبحسب تقارير صحفية مصرية، “نقل اللاعب إلى مستشفى قريب ووضع تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة مفاجئة، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وسرعان ما فارق السباعي الحياة في المستشفى”.

ووفق صحيفة “الأهرام”، “كان اللاعب تعرض لأزمات سابقة، حيث شعر بالإعياء 4 مرات في الأشهر القليلة الماضية، لكن الفحوصات الطبية لم تظهر أي مشكلات قلبية حينها”.