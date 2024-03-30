وفاة لاعب نادي السواعد «يوسف الهمالي»

أعلن نادي السواعد، عن وفاة لاعبه الشاب، يوسف محمد الهمالي، عن عمر يناهز (22) عاما، بعد قضاء خمسة أيام في العناية الفائقة بأحد مستشفيات بنغازي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، كان الهمالي قد تعرض لحادثة بلع لسانه أثناء نومه، مما أدى إلى انقطاع الأكسجين عن الدماغ، ودخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى إثر هذه الفاجعة، قرر نادي السواعد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في النادي لمدة ثلاثة أيام حدادا على الفقيد.

وتقدم مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجمهور الرياضي في النادي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد.