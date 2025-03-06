وفاة معلمة مصرية بعد منشور «غامض» على فيسبوك وكشف عصابة مختصة بسرقة «المشاهير»

توفيت معلمة في مضر أول أيام رمضان، بعد منشور غامض على فيسبوك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “منشورا لمعلمة توفيت بعد كتابتها “بوست” على صفحتها الشخصية، أعربت فيه عن “شعورها بضيق شديد في التنفس”، وعبرت المعلمة عن “حيرتها حول ما إذا كان هذا الشعور ناجما عن اقتراب أجلها أو بسبب إفراطها في تناول الطعام”.

ووفق ما تم تداوله، كتبت المعلمة على صفحتها: “مش قادرة أحدد أنا بموت ولا ده الأكل كابس علي نفسي”، وبعد وقت قصير من نشر هذه الكلمات فارقت الحياة”.

هذا وتدعى المعلمة “شيماء السيد” وعبر العديد من زملائها وأصدقائها وأقاربها عن حزنهم العميق لوفاتها.

مش قادره احدد انا بموت ولا دا الاكل كابس علي نفسي تم النشر بواسطة ‏‎Shimaa ELsayed‎‏ في السبت، ١ مارس ٢٠٢٥

" إِنَّا لِلّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون " اختي ونور عيني عروسه الجنه ي حببتي ربنا يصبرنا على فراقك يارب في ذمه الله … تم النشر بواسطة ‏‎Esraa Al Sayed‎‏ في الأربعاء، ٥ مارس ٢٠٢٥

زلزال بقوة 4.1 درجة شرقي مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الخميس، “عن وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر في خليج العقبة شرقي البلاد”.

وبحسب المعهد، “وقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا شمالي مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء”.

وأضاف “أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، بينما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أى ضحايا أو خسائر في الممتلكات”.

مصر تعلن تنفيذ عملية لتحرير مواطنين مختطفين

تمكنت الأجهزة المعنية في مصرن “من تحرير مواطنين مصريين مختطفين من قبل “قوات الدعم السريع” وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية”.

وحسب قناة إكسترا نيوز، “فإن عملية تحرير المصريين جاءت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتهم”.

ونوهت “بنقل المصريين المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى مصر”.

الأردن.. مقتل 4 مهربين ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات

اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية، “مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة من المهربين”.

ونقلت وكالة “عمون”، بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية جاء فيه: “حاولت المجموعات المسلحة اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب الكثيف على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك بشكل صارم، مما أدى إلى التصدي لتلك المجموعات”.

وأشار البيان إلى “أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أوتوماتيكي من نوع “كلاشنكوف” حيث تم تحويل جميع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة”.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها “ستواصل تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية”.

عصابة تستهدف سرقة المشاهير

في حالة هي الثالثة من نوعها خلال الفترة الماضية، كشفت شبكة “سكاي سبورتس”، عن “تعرض منزل المهاجم “أليكساندر إيزاك” لعملية سطو من قبل عصابة تضم امرأة وثلاثة رجال من ​​الأقارب”.

ووفقا للشبكة، “وقع الحادث في شهر أبريل الماضي، وتمت سرقة سيارة إيزاك من طراز أودي ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني وما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني نقدا”.

ووفق الشبكة، “اعترف ثلاثة أفراد من نفس العائلة يعيشون في إيطاليا بالتآمر لارتكاب جريمة السرقة ونفى عضو رابع في العائلة التهمة”.

هذا “ويتألق إيزاك، مع “نيوكاسل” بقيادة المدرب “إيدي هاو” هذا الموسم حيث سجل 22 هدفا في جميع المسابقات”.

منزل أليكساندر #إيزاك لاعب #نيوكاسل تعرض لعملية سطو من قبل عصابة متخصصة في سرقة المشاهير ورجال الأعمال pic.twitter.com/o3uMxcG0m0 — Shooot (@Shoootsocial) March 5, 2025

إصابة شخصين بانفجار في ألمانيا

أصيب شخصان بجروح طفيفة، “في انفجار وقع في موقع تابع لشركة “كونتيننتال” الألمانية لتصنيع قطع السيارات في هانوفر”.

وفقا لما ذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء، “فإن خمسة أشخاص آخرين يخضعون للفحص بعد أن تحطمت عدة نوافذ في الطابق العلوي لأحد المباني بسبب الانفجار، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تستجيب للحادث”.

ونقلت صحيفة “HAZ” المحلية، “أن الانفجار وقع في موقع “فارينفالد” التابع للشركة”.

الكويت.. حبس مصري وأمريكي لاستيلائهما على أموال شركة كبرى

قضت محكمة الجنايات في الكويت “بالسجن المؤبد على شخص مصري الجنسية، مسؤول بشركة كبرى تساهم فيها الدولة، بالإضافة إلى سجن أمريكي 7 سنوات، لإدانتهما في قضايا فساد”.

وقررت المحكمة “معاقبة المصري، ويعمل رئيسا لوحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها، بالسجن المؤبد وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار، لغسله مبلغ مليون دينار حصل عليه من جهة عمله واشترى عقارات وسبائك ذهب”.

وبحسب صحيفة القبس ،”قضت المحكمة حبس المتهم الثاني، لمدة 7 سنوات وهو أمريكي الجنسية، يعمل بجهة أخرى واشترك مع المتهم الأول في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه”.

ووفق الصحيفة “وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهم ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لعدة دول واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أما المتهم الثاني، فأسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5% من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام”.