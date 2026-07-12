وفاة مفاجئة تنهي مسيرة «ليندسي غراهام».. ترامب ونتنياهو ينعون أبرز وجوه السياسة الخارجية

توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام عن عمر ناهز 71 عامًا إثر مرض مفاجئ وقصير، وفق ما أعلن مكتبه، في وفاة أثارت ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث نعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين وصفوه بأنه أحد أبرز حلفاء إسرائيل داخل الولايات المتحدة وأحد أكثر المدافعين عنها في الكونغرس الأمريكي.

وقال مكتب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في بيان: “مساء السبت الموافق 11 يوليو، توفي السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ وقصير”، موضحًا أن عائلته تقدر مشاعر التعاطف والدعوات خلال هذه الفترة الصعبة، وتطلب احترام خصوصيتها في مرحلة الحداد.

وذكرت قناة NBC، نقلًا عن تسجيلات صوتية للشرطة، أن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغ بشأن “أزمة قلبية” داخل منزل غراهام في منطقة تلة الكابيتول، حيث مقر الكونغرس الأمريكي.

وجاءت وفاة غراهام بعد يومين فقط من زيارته إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤشر على استمرار نشاطه في الملفات الدولية حتى الأيام الأخيرة من حياته السياسية.

ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور غراهام عبر منصة “تروث سوشيال”، وكتب: “رحل السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الشخصيات والسيناتورات الذين عرفتهم في حياتي. كان دائمًا يعمل، وكان وطنيًا أمريكيًا حقيقيًا. سنفتقد ليندسي كثيرًا”، مضيفًا أن تفاصيل الترتيبات الخاصة بالجنازة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وفي إسرائيل، تسببت وفاة غراهام، الذي كان من أبرز مؤيديها في واشنطن، بحالة حزن واسعة بين المسؤولين، حيث قدمت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية تعازيها، معتبرة رحيله خسارة لحليف بارز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وزوجته سارة ينعون مع الشعب الأمريكي “فقدان صديقهما العزيز” السيناتور ليندسي غراهام.

وأضاف نتنياهو أن غراهام كان “صديقًا عظيمًا لإسرائيل وصديقًا عزيزًا له”، مؤكدًا أنه أدرك العلاقة الوثيقة بين أمن إسرائيل والولايات المتحدة، وكرس حياته لحماية بلاده وتعزيز التحالف بين واشنطن وتل أبيب والوقوف إلى جانب ما وصفه بالعالم الحر.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يشعر بـ”صدمة وحزن عميقين” لرحيل غراهام، واصفًا إياه بأنه “وطني أمريكي عظيم وصديق وفي لإسرائيل”، مضيفًا أنه كان “منارة للوضوح الأخلاقي وقائدًا حقيقيًا للشراكة الأمريكية الإسرائيلية”.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن صدمته لوفاة غراهام، وقال إنه كان من أعظم أصدقاء إسرائيل والشعب اليهودي في الولايات المتحدة والعالم، واصفًا إياه بأنه صاحب شخصية مؤثرة وقلب كبير.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل فقدت “صديقًا حقيقيًا” وأحد أكثر داعميها إصرارًا، مشيرًا إلى أن غراهام وقف إلى جانب إسرائيل خلال أصعب مراحلها.

كما نعى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد السيناتور الأمريكي، وقال إن غراهام كان قبل كل شيء صديقًا، وإن إسرائيل ستفتقد دفء شخصيته وروح الدعابة لديه ومواقفه الداعمة لها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن الولايات المتحدة فقدت وطنيًا مخلصًا، بينما فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها، مؤكدًا أن غراهام وقف إلى جانبها في الظروف الصعبة بشجاعة.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن إسرائيل فقدت أحد أكبر أصدقائها، وقال إن دعم غراهام لها لم يكن بسبب سهولة الموقف، وإنما نتيجة إيمانه به، مشيدًا بشجاعته والتزامه بأمن إسرائيل.

كما نعى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان وعدد من المسؤولين الإسرائيليين السيناتور الأمريكي الراحل.

وخلال مسيرته السياسية، برز ليندسي غراهام كواحد من أكثر أعضاء الحزب الجمهوري تأثيرًا في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، واشتهر بمواقفه المؤيدة لإسرائيل وأوكرانيا، وانتقاداته القوية لروسيا وإيران.

وكان غراهام من أبرز الأصوات المدافعة عن التحالف الأمريكي الإسرائيلي داخل الكونغرس، وارتبط اسمه بشكل وثيق بدعم سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما دعا في مناسبات عدة السعودية ودولًا عربية وإسلامية أخرى إلى الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”، وطالب الدول التي لم تحدد موقفها من الاتفاقيات بالمشاركة فيها، محذرًا من “عواقب وخيمة” في حال عدم الانضمام.

وفي الملف الروسي، طرح غراهام مشروع قانون يفرض رسومًا جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا، في إطار محاولات الضغط الاقتصادي على موسكو.

ويُعد رحيل غراهام نهاية مسيرة سياسية امتدت لعقود، لعب خلالها دورًا بارزًا في صياغة مواقف الحزب الجمهوري بشأن قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وترك بصمة واضحة في ملفات الشرق الأوسط وأوروبا.