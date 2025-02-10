وفاة «ملاكم» إيرلندي متأثرا بإصابته بمباراة في «بلفاست»

توفي الملاكم الإيرلندي جون كوني، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أسبوع من خسارته نزالا على لقب بطولة “سلتيك سوبر فيذرويت”.

جاء ذلك وفقا لتقارير نشرتها صحيفة “ذا غارديان”، نقلا عن المروج مارك دانلوب. وكان كوني خاض مباراة ضد الملاكم الويلزي ناثان هاولز في بلفاست بالمملكة المتحدة في الأول من فبراير.

وتوقف القتال في الجولة التاسعة بعد إصابة كوني، حيث نقل على إثرها إلى العناية المركزة قبل أن يخضع لعملية جراحية لعلاج نزيف داخل الجمجمة.

وأعربت شركة الترويج الرياضي MHD Promotions عن حزنها العميق، قائلة: “لقد كان ابنا وشقيقا وشريكا محبوبا، وسيستغرقنا عمرا كاملا لننسى كم كان شخصا استثنائيا”.

يذكر أن هذه الهزيمة كانت الأولى في مسيرة كوني الاحترافية، حيث سبق أن حقق 11 انتصارا قبل هذا النزال.

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