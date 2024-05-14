وفاة ملاكم بريطاني في أول نزال احترافي له

توفي الملاكم البريطاني شريف لوال عن عمر ناهز 29 عاما، أمس الأحد بعد أن انهار خلال خوضه نزاله الاحترافي الأول في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن منظمو النزال.

وكان لوال يخوض نزاله الاحترافي الأول ضد الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الرياضي في إحدى ضواحي شمال غرب لندن عندما وقع الحادث، وفقا للشركة المروجة للنزال “وورن بوكسينغ مانجمنت”.

ونشرت الشركة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزية أصدقاء وعائلة لوال.

وجاء في البيان: “للأسف، خلال نزال شريف، انهار وعلى الرغم من جهود رجال الإسعاف، تم إعلان وفاته في وقت لاحق”.

من جانبها، أكدت هيئة الملاكمة البريطانية وفاة لوال أيضا في بيان صدر يوم الاثنين.

وقالت الهيئة: “يدعم جميع ممارسي الملاكمة في بريطانيا العظمى أصدقاء وعائلة لوال في هذا الوقت الصعب”.