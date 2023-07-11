وفاة مواطنة في معبر راس اجدير.. ومدير المعبر يرفض أن يصرح لـ«عين ليبيا» حول الحادثة

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 11 يوليو 2023 - 14:51 | آخر تحديث: 11 يوليو 2023 - 17:37 نُشر: الثلاثاء، 11 يوليو 2023 - 14:51
ليبيا
أرشيفية
معبر راس اجدير

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن مواطنة ليبية تبلغ 63 عاما توفت نتيجة الانتظار لساعات طويلة في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنّه بات لزاما المضي في مسار تسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج، منوهة إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تعتزم تغيير الأطقم الأمنية وتكليف أعضاء مدربين يتمتعون بالمهنية المطلوبة لتحسين الخدمات في معبر رأس اجدير البري.

وحاولت شبكة «عين ليبيا» التواصل مع مدير معبر راس اجدير عبدالسلام العمراني، الذي رفض بدوره التصريح حول تفاصيل الحادثة والتعليق عليها.

آخر تحديث: 11 يوليو 2023 - 17:37
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