وفاة مواطن بالكويت.. ترامب: المرشد الإيراني منخرط بالمحادثات وقد ألتقيه شخصياً

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد لما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة، التي استُخدمت فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكان آخرها فجر اليوم.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان رسمي أن الهجمات استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية داخل دولة الكويت، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار في منشآت استراتيجية تشمل بعثات دبلوماسية داخل البلاد.

وشددت الوزارة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار، كما وصفتها بأنها خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت وزارة الخارجية أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها يُعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشيرة إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا عدوانيًا منظّمًا، لن تقبل به الكويت ولن تتهاون حياله.

كما أعلنت الوزارة أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب (T1) لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من المرافق وتسجيل إصابات بشرية.

وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة عبر مطار الكويت الدولي، وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين واستمرارًا للإجراءات الأمنية والاحترازية.

وبيّنت الهيئة أن الفرق المختصة تواصل تقييم حجم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ، تمهيدًا لإعادة تشغيل المطار فور التأكد من جاهزية المرافق وسلامة الحركة الجوية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع عدد من الطائرات المسيّرة المعادية، إضافة إلى صواريخ باليستية، مؤكدًا أن الهجوم استهدف عددًا من المنشآت المدنية والحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي.

وأوضح أن هذه الاعتداءات أسفرت عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

كما دعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من المواقع المتضررة أو أماكن سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض، وعدم تصوير أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو لهذه المواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 13 صاروخًا باليستيًا معاديًا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، كما تم التعامل مع 17 طائرة مسيّرة معادية، في إطار إجراءات عسكرية معتمدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: المرشد الإيراني منخرط في المحادثات وإمكانية لقاء مباشر مطروحة

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاء مباشر معه في وقت لاحق إذا استمرت الاتصالات بين الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن ملف البرنامج النووي يمثل أولوية رئيسية في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأضاف ترامب أن التطورات المتعلقة بإيران تسير بشكل إيجابي، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الحوار بين الطرفين.

وفي سياق متصل، نقلت تصريحات عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن متابعة مشاركة إيران في الفعاليات الدولية، مشيرًا إلى إجراءات تدقيق تتعلق بأي ارتباطات محتملة بالحرس الثوري الإيراني، مع التأكيد على منع دخول أي أفراد مرتبطين به.

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى قوات برية داخل إيران، موضحًا أن ما وصفه بـ”الحصار البحري” على إيران قد يستمر حتى سبتمبر، مع احتمال انتهائه في وقت أقرب، على حد تعبيره، مع توقعه بانعكاس استقرار الأوضاع على أسعار الطاقة العالمية وتراجع أسعار البنزين.

لمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرد على تصريحات ماركو روبيو ويصفها بتصعيد لفظي حاد وسط تبادل اتهامات بين طهران وواشنطن

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي اتهم فيها إيران بالضلوع في محاولات لاغتيال مسؤولين أمريكيين، مستخدمًا تعبيرًا وصف فيه هذه الادعاءات بأنها تعكس رؤية الطرف الآخر للعالم.

وقال إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “الكافر يعتبر الجميع على شاكلته”، في إشارة إلى اتهامات روبيو، معتبرًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما وصفه بمحاولة لتشويه صورة إيران.

وأضاف بقائي، في تعليقه على مقطع فيديو لروبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتحدث عن اعتقالات لأشخاص مرتبطين بإيران، بزعم التخطيط لاغتيال مسؤولين أمريكيين، من بينهم رئيس الولايات المتحدة.

وشدد المتحدث الإيراني على رفض هذه الاتهامات، معتبرًا أنها لا تنفصل عن سياق أوسع من التوتر السياسي والإعلامي بين البلدين، مضيفًا أن ما وصفه بتصوير الولايات المتحدة لنفسها كضحية لا يمكنه، بحسب تعبيره، تبرير ما اعتبره “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتُكبت بحق الشعب الإيراني.

ويُشار إلى أن العبارة التي استخدمها بقائي تُعد مثلًا متداولًا في اللغة الفارسية، ويُقصد بها أن الشخص سيئ النية يتصور الآخرين على شاكلته، وفق ما يورده الاستخدام الثقافي للتعبير.