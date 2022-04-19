وفاة مواطن متأثرا بحروق أصيب بها بعد تعرضه لهجوم من شرطة بنغازي

أعلن رئيس منظمة ضحايا حقوق الإنسان ناصر الهواري عن وفاة المواطن هاني المبروك الزايط الدرسي متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

وذكر الهواري في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك أنّ الضحية تعرض لهجوم على منزله وحرقه من قبل أفراد مركز شرطة سيدى خليفة في مدينة بنغازي.

وتداولت مواقع تواصل الإجتماعي فيديو مصور لسالم الزايط الدرسي وهو شقيق الضحية، يروي تفاصيل الاعتداء على أخيه من قبل أفراد مركز شرطة سيدي خليفة ببنغازي وحرق منزله والتنكيل به مطالبا جهات الاختصاص بتوضيح ملابسات القضية والقبض على الجناة.