وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بسبب كورونا

أعلن في العراق، اليوم الأحد، عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان حيث مقر إقامته.

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية

وشارك النجم العراقي في دورتين أولمبيتين، الأولى عام 1984 في لوس أنجلوس، والثانية في سول عام 1988، كما شارك في كأس العالم لكرة القدم في المكسيك عام 1986، وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج.