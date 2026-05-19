وفاة وإصابات بـ«حادث سير» على طريق طمزين

أعلن مستشفى تيجي العام عن استقباله ثماني حالات لطالبات جراء حادث سير أليم وقع على طريق طمزين، أسفر عن وفاة إحدى الحالات، فيما تفاوتت إصابات بقية المصابات بين المتوسطة والحرجة.

وأفادت إدارة المستشفى أن سيارات فرع الإسعاف في طمزين تدخلت بشكل عاجل لنقل المصابات إلى مستشفيات أخرى، بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة.

وأضافت أن العناصر الطبية والطبية المساعدة باشرت تقديم الإسعافات الأولية للمصابات فور وصولهن، رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة التي يعاني منها المستشفى.

ويأتي هذا الحادث في سياق الحوادث المرورية المتكررة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية ورفع جاهزية خدمات الطوارئ.

