وفاة شخص بحادث مروّع بـ«طريق الشط» في طرابلس

وقع صباح اليوم حادث مروري مروع على طريق الشط بين خمس مركبات، أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين بجروح متفاوتة بين المتوسطة والبليغة.

وقد هرعت دوريات طريق الشط وسوق الجمعة إلى موقع الحادث، رفقة عضو من فريق التصوير الجنائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة تعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة على هذا الطريق، حيث أصدرت الجهات المختصة نداءً عاجلاً للسائقين بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.

تأتي هذه الحادثة لتذكير الجميع بأهمية القيادة الآمنة والالتزام بقوانين المرور لتفادي وقوع المزيد من الحوادث التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.