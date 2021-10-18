وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق «كولن باول» جراء إصابته بكورونا

تُوفي وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.«»

من جهتها قالت عائلة باول في منشور عبر صفحته في فيسبوك: “لقد تم تطعيمه بالكامل، نريد أن نشكر الطاقم الطبي في مركز (والتر ريد) الطبي الوطني على علاجهم، لقد فقدنا زوجًا رائعًا ومحبًا وأبًا وجدًا وأمريكيًا عظيمًا”.

وتولى كولن باول منصب وزير خارجية الولايات المتحدة في يناير 2001 كأول وزير من أصل إفريقي يصل إلى هذا المنصب.

وتقلد باول عديد المناصب في الإدارة الأمريكية، في وزارتي الدفاع والخارجية، إلا أن الدور الذي لعبه في غزو العراق وتدميره كان “نقطة سوداء” في مسيرته، حيث سعى جاهدا لحشد التأييد لشن الحرب على العراق، من خلال تقديم تقارير للأمم المتحدة حول أدلة مزعومة لتبرير ذلك، وقد اتضح بعد الحرب أنها كانت خاطئة.

وصرح باول بنفسه بعد غزو العراق وتدميره أن المعلومات التي قدمها في تقرير للأمم المتحدة والمتعلقة بتطوير العراق لمصانع متنقلة لتصنيع أسلحة بيولوجية كانت خاطئة.

وباول كان جنديا شارك في حرب فيتنام، وأصبح مستشارا للأمن القومي خلال رئاسة رونالد ريغان، وأصغر أميركي من ذوي البشرة السوداء رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وكان وزيرا للخارجية في عهد جورج دبليو بوش.

وولد بأول في نيويورك عام 1937، ووالداه مهاجران من جامايكا.

وكان باول من أشد المدافعين عن غزو العراق، حيث قدم في الخامس من فبراير 2003 أمام مجلس الأمن الدولي عرضا كاملا حول أسلحة دمار شامل يملكها العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد.

واعترف باول بأن ذلك “لطخ” سمعته، وقال “إنها وصمة لأنني أنا من قدم هذا العرض باسم الولايات المتحدة أمام العالم، وهذا سيبقى جزءا من حصيلة عملي”.