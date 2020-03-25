وفاة وزير الدفاع السوداني بدولة الجنوب

توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية. [إنترنت]

أكدت وسائل الإعلام السودانية، فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقالت الوسائل الإعلامية، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

وأضافت، أنه من المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

وتوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما ذكرت المصادر.

جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان عمر يشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 مايو 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

اقترح تصحيحاً