وفاة وفقدان عشرات الفتيات بغرق حافلة في مصر

توفيت 11 فتاة في مصر، “في حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة بنهر النيل “كان على متنها 25 فتاة”، في منطقة “منشأة القناطر” التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة”.

وكشفت النيابة العامة، في مصر، أن “الحادث أسفر عن غرق 11 فتاة انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن وفقدان 5 فتيات وإصابة اثنتين ونجاة 7 أخريات”.

وأمرت النيابة العامة في مصر، “بحبس قائدي حافلة الركاب والمعدية النيلية المتهمين بالتسبب في حادث غرق 11 فتاة، وإخضاعهما لفحوص تعاطي المواد المخدرة”.

وكلفت النيابة العامة قوات الدفاع المدني، “بمواصلة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توافر معدات الإنقاذ والسلامة على متنها وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفا على سلامتها الفنية”.