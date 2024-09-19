وفاة 11 مواطن مصري بحادث سير في درنة (صور)

وقع، أمس الأربعاء، حادث سير مأساوي على الطريق الصحراوي في مدينة درنة شرق البلاد، أسفر عن وفاة وإصابة عدد المواطنين المصريين.

وبحسب موقع مصراوي، “أدى انقلاب شاحنة تقل 26مهاجرا مصريا، حاولوا العبور بطريقة غير شرعية، لوفاة 11منهم، وإصابة 15آخرين، بينهم مصابين بحالة خطر”.

وبحسب صحيفة الوسط، قال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة إنه “تلقى بلاغا بانقلاب الحافلة خلال سيرها على الطريق الصحراوي التميمي”، منوهًا إلى أنه “تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مدينتي البيضاء وبنغازي”.

وأضاف: “هناك حالتان حرجتان في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة”.

وكشفت سلطات التحقيق أنه تم القبض على سائق الشاحنة، مصىري الجنسية، والتحفظ عليه.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها “تتابع حادث انقلاب السيارة الذي وقع في مدينة درنة”.

ووجه وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، القنصلية العامة المصرية في بنغازي، “بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، لتقديم أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة”.