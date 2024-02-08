وفاة 13 مهاجرا سودانيا وفقدان 27 آخرين قبالة سواحل تونس

لقي 13 مهاجرا سودانيا مصرعهم، وفقد 27 آخرين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس، حسب متحدث قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، وتم انقاذ مهاجرين اثنين بين فقد 27 مهاجرا.

وبين بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين “تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة”.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتى نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.