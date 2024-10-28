وفاة 16 شخص.. كارثة غرق جديدة في البحر المتوسط

في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط، قال الحرس الوطني في تونس، “إن خفر السواحل انتشل جثث 16 مهاجرا قبالة سواحل بلدات ملولش وسلقطة والشابة”.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة رويترز، “إنه تم العثور على الجثث مطلع الأسبوع واليوم الاثنين”، مضيفا: “لم يتم تحديد الجنسيات حتى الآن بسبب تحلل الجثث”.

هذا وتعد تونس أحد نقاط الانطلاق الرئيسية لكل من التونسيين والأشخاص من مناطق أخرى في أفريقيا الساعين للهجرة إلى أوروبا.

وفي سبتمبر الماضي، “لقي 15 تونسيا على الأقل حتفهم بينهم ثلاثة رضع وفقد 10 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جربة أثناء محاولتهم العبور ​​إلى أوروبا، وشهد الشهر الماضي أيضا انتشال جثث 13 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على نفس السواحل”.