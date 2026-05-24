وفاة 3 أشخاص بحادث سير «مروّع» في مدينة الزاوية

شهدت مدينة الزاوية، صباح اليوم الأحد، حادث سير مروعاً عند الإشارة الضوئية عمر المختار، أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة شخص آخر بإصابات متوسطة، وسط تجدد التحذيرات من مخاطر السرعة المفرطة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

وأكدت مديرية أمن الزاوية، عبر وحدة الإعلام الأمني التابعة لقسم المرور والترخيص، أن الحادث تسبب أيضاً في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، في مشهد أعاد تسليط الضوء على تنامي حوادث السير المرتبطة بالقيادة المتهورة داخل المدن الليبية.

وأوضحت المديرية أن السرعة الزائدة وعدم التقيد بقوانين المرور لا يعكسان مهارة أو احترافية في القيادة، بل يمثلان سبباً مباشراً في وقوع كوارث مرورية تنتهي بخسائر بشرية ومادية جسيمة.

وشددت مديرية أمن الزاوية على أن القيادة ليست مجرد وسيلة تنقل، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب احترام حياة الآخرين والالتزام الكامل بقواعد السلامة المرورية.

وأضافت أن فرق المرور والأجهزة الأمنية تابعت تفاصيل الحادث منذ اللحظات الأولى، في وقت جرى فيه التعامل مع الإصابات وتأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث مرورية متكررة تشهدها عدة مدن ليبية، في ظل دعوات متواصلة من الجهات الأمنية والمرورية إلى تشديد الالتزام بقواعد السير والحد من السرعة داخل المناطق السكنية والتقاطعات الحيوية.

وتحذر الأجهزة الأمنية بشكل متكرر من أن التهور أثناء القيادة وعدم احترام الإشارات المرورية يمثلان أحد أبرز أسباب ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات على الطرقات، خصوصاً بين فئة الشباب.