وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بحريق في مصر

لقي ثلاثة أطفال حديثي الولادة مصرعهم، إثر حريق نشب في حضانة خاصة بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، بمصر.

ووفق موقع مصراوي، “كشفت التحريات الأولية، نشوب حريق في مطعم نتج عنه انفجار أسطوانة بوتاجاز، وامتدت النيران إلى حضانة للأطفال المبتسرين “خاصة”، ما نتج عنه مصرع 3 أطفال حديثي الولادة أكبرهم عمره 8 أيام”.

بحسب الموقع، “جرى إنقاذ 4 أطفال آخرين كانوا محجوزين بالحضانة ونقلهم إلى المستشفيات الحكومية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات”.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، في السيطرة على الحريق داخل المطعم والحضانة، بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.