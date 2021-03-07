وفاة 3 صيادين فلسطينيين في انفجار قارب صيد قبالة سواحل غزة

مصادر طبية فلسطينية أكدت اليوم الأحد مقتل 3 صيادين كانوا على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط قبالة خانيونس جنوب قطاع غزة في انفجار لم تعرف أسبابه بعد.وفقا لفرانس برس.

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خانيونس إن 3 جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح اليوم الأحد.

من جانبه، أكيد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش “استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب القطاع”. وقال عياش إنهم قضوا “إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم”.

وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة رسمية فلسطينية بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس إياد البزم إن الوزارة تحقق في “حادثة استشهاد ثلاثة صيادين”.

من جهته، أكد الجيش الصهيوني في بيان عدم مسؤولية الدولة العبرية عن الحادثة. وقال بيان للمتحدث باسم الجيش “نوضح أن قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم حيث تشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار داخلي”.

يعيش في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ نحو 14 عاما، نحو مليوني شخص، قرابة ثلثيهم من اللاجئين.

وتسيطر حماس على القطاع الفقير والمحاصر منذ 2007. وخاضت خلال هذه الفترة 3 حروب مع الدولة العبرية.