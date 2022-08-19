وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسبب استنشاق مبيد حشري

أعلن المستشفي الجامعي طرابلس، اليوم الجمعة، وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة جراء إصابتهم باختناق بسبب استنشاق مبيد حشري.

وأفاد المستشفى في بيان، بوصول جميع الحالات الليلة البارحة في حالة سيئة جداً، وكانت إحداهم مفارقة للحياة وهي طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر اليوم الجمعة، قبل أن توافي المنية شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم.

ونوه المستشفى إلى أن الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة ثلاثة أشقاء آخرين للمتوفين في عناية الأطفال.

وأكد المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل ما بوسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبير جداً والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

وجدد المستشفى الجامعي دعوته لكل أولياء الأمور بتوخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.