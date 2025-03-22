وفاة 6 أشخاص بحادث «مروع» على مستوى طريق «جالو الكفرة»

توفي 6 تونسيين في حادث مروري مروع وقع على مستوى طريق جالو- الكفرة في ليبيا.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ”موزاييك”، إن “الحادث وقع حين اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة خفيفة”.

وأشار عبد الكبير، إلى أن “التونسيين يعملون لصالح شركة “البحر المتوسط القابضة– موقع السرير”.

وكان مستشفى “جالو” المركزي، أفاد “بأن 7 تونسيين كانوا على متن الحافلة وأن الحادث أسفر عن وفاة 6 منهم، بالإضافة إلى السائق الليبي”.

وذكر المستشفى أن “راكبا تونسيا وحيدا نجا من الحادث وهو بصدد تلقى العلاج بالمستشفى”.

وأكد مصدر من وزارة الخارجية التونسية، أن “ملابسات وفاة 6 عمال تونسيين وإصابة آخر نتيجة تصادم حافلة مع شاحنة خفيفة محل متابعة من قبل سفارة تونس في ليبيا والقنصلية العامة بطرابلس والقنصلية العامة ببنغازي بالتنسيق مع السلطات الليبية”.

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