وفاة 6 أشخاص بـ«حادث مروع» في مدينة زوارة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن وقوع حادث سير مروع عند المدخل الشرقي لمدينة زوارة، أسفر عن وفاة 6 أشخاص.

وبحسب ما أفاد به الجهاز، فإن الحادث وقع في المنطقة الواقعة عند المدخل الشرقي للمدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في موقع الحادث.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ أن فرق الطوارئ باشرت موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل مع الوضع ونقل الضحايا وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشار الجهاز إلى أن الحادث خلّف 6 وفيات، وسط حالة من الحزن نتيجة حجم الخسائر البشرية التي نتجت عنه.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث المرور التي تشهدها بعض الطرق في ليبيا، والتي تسفر بين الحين والآخر عن خسائر بشرية، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية والحد من السرعة الزائدة.

وتشهد ليبيا بين فترة وأخرى حوادث سير مميتة على الطرق العامة، وتعد السرعة الزائدة وضعف الالتزام بقواعد المرور من أبرز أسبابها، إلى جانب حالة بعض الطرق.

وتعمل الأجهزة المختصة على الاستجابة السريعة للحوادث عبر فرق الإسعاف والطوارئ للحد من آثارها الإنسانية.